به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه، اظهار داشت که روسیه و ایالات متحده، به عنوان دو قدرت بزرگ هسته‌ای جهان، مسئولیت ویژه‌ای در قبال حفظ صلح و امنیت جهانی دارند.

شویگو این اظهارات را در مصاحبه‌ای با خبرگزاری نووستی بیان کرد و افزود که روسیه به انجام هر کاری برای حفظ ثبات استراتژیک ادامه خواهد داد.

با این حال، شویگو خاطرنشان کرد که مسکو بیکار نخواهد نشست و نظاره‌گر فروپاشی سیستم کنترل تسلیحات نخواهد بود.

