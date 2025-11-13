خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شویگو:

روسیه و ایالات متحده مسئولیت ویژه‌ای در قبال حفظ صلح و امنیت جهانی دارند

روسیه و ایالات متحده مسئولیت ویژه‌ای در قبال حفظ صلح و امنیت جهانی دارند
کد خبر : 1713523
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای امنیت روسیه، اظهار داشت که روسیه و ایالات متحده، به عنوان دو قدرت بزرگ هسته‌ای جهان، مسئولیت ویژه‌ای در قبال حفظ صلح و امنیت جهانی دارند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه، اظهار داشت که روسیه و ایالات متحده، به عنوان دو قدرت بزرگ هسته‌ای جهان، مسئولیت ویژه‌ای در قبال حفظ صلح و امنیت جهانی دارند.

شویگو این اظهارات را در مصاحبه‌ای با خبرگزاری نووستی بیان کرد و افزود که روسیه به انجام هر کاری برای حفظ ثبات استراتژیک ادامه خواهد داد.

با این حال، شویگو خاطرنشان کرد که مسکو بیکار نخواهد نشست و نظاره‌گر فروپاشی سیستم کنترل تسلیحات نخواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ