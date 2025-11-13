شویگو:
روسیه و ایالات متحده مسئولیت ویژهای در قبال حفظ صلح و امنیت جهانی دارند
دبیر شورای امنیت روسیه، اظهار داشت که روسیه و ایالات متحده، به عنوان دو قدرت بزرگ هستهای جهان، مسئولیت ویژهای در قبال حفظ صلح و امنیت جهانی دارند.
شویگو این اظهارات را در مصاحبهای با خبرگزاری نووستی بیان کرد و افزود که روسیه به انجام هر کاری برای حفظ ثبات استراتژیک ادامه خواهد داد.
با این حال، شویگو خاطرنشان کرد که مسکو بیکار نخواهد نشست و نظارهگر فروپاشی سیستم کنترل تسلیحات نخواهد بود.