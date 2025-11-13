ارتش روسیه کنترل ۳ شهرک در زاپوریژیا را در دست گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ژنرال الکساندر سیرسکی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، روز چهارشنبه اعلام کرد که ارتش روسیه با تصرف سه شهرک در منطقه زاپوریژیا در جنوب اوکراین، عملیات خود برای گسترش کنترل بر مناطق بیشتری از خاک این کشور را ادامه می‌دهد.

به گفته این ژنرال ارشد اوکراین، مه غلیظ به نیروهای روسیه امکان نفوذ به مواضع اوکراینی در زاپوریژیا را داد و واحدهای اوکراینی در تلاش برای دفع حمله، درگیر «نبردهای سنگین» هستند.

وی افزود که شدیدترین درگیری‌ها همچنان در شهر محاصره‌شده پوکروفسک و منطقه دونتسک در شرق اوکراین جریان دارد و حدود نیمی از نبردهای جبهه در ۲۴ ساعت گذشته در این مناطق رخ داده است. همچنین در شمال شرق اوکراین و منطقه خارکیف، شهرهای کوپیانسک و لیمن شاهد افزایش شدید تنش و درگیری بوده‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تقریبا چهار سال از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین می‌گذرد؛ جنگی که تاکنون مسکو را قادر ساخته نزدیک به یک‌پنجم خاک این کشور را تحت سلطه خود درآورد.

همزمان، بسته جدید تحریم‌های آمریکا علیه روسیه که بخش نفت و منابع کلیدی اقتصاد مسکو را هدف قرار می‌دهد، از ۲۱ نوامبر اجرایی خواهد شد تا فشار بر ولادیمیر پوتین برای پذیرش آتش‌بس تشدید شود.

