رسانه عبری فاش کرد:
طرح مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای سرنگونی حکومت ایران!
در اوج تنشهای منطقهای، روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» در گزارشی مدعی شد به اسناد محرمانهای دست یافته که از هماهنگی راهبردی میان ایالات متحده و رژیم صهیونیستی با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، این اسنادی که روزنامه عبری جروزالمپست در گزارش خود به آن استناد کرده، نشان میدهد که تلآویو و واشنگتن برای اجرای این طرح، مهلت زمانی مشخصی تا پایان دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ تعیین کرده بودند.
انتشار این اسناد نهتنها عمق همکاریهای امنیتی و اطلاعاتی میان آمریکا و رژیم صهیونیستی را آشکار میسازد، بلکه نشاندهنده تلاش دو طرف برای سوءاستفاده از فضای سیاسی حاکم بر واشنگتن و تلقی آن بهعنوان «فرصتی طلایی» برای تغییر اوضاع در تهران است.
اما پرسش اصلی اینجاست که با توجه به حساسیت بالای پرونده ایران و خطرات هرگونه رویارویی مستقیم، رژیم صهیونیستی دقیقا بر چه عاملی در این طرح مخفیانه حساب باز کرده است؟ آیا تلآویو بر فروپاشی داخلی در ایران امید بسته، یا به دنبال درگیری مستقیم است؟ یا شاید میکوشد پیش از تغییر شرایط در کاخ سفید، واقعیت جدیدی را بر منطقه تحمیل کند؟
بر اساس این گزارش، کارشناسان تأکید کردهاند رژیم صهیونیستی پس از ناکامی در انهدام تاسیسات هستهای ایران طی جنگ اخیر، اکنون به سناریوی جدیدی با محوریت نفوذ، آشوب داخلی و ترور نخبگان علمی و نظامی ایران روی آورده است.
جروزالم پست نوشت: اسرائیل که در جنگ اخیر متحمل تلفات سنگینی شد، اکنون تلاش دارد از مسیرهای غیرمستقیم به هدف خود یعنی تضعیف ساختار سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی دست یابد.
یک کارشناس صهیونیستی نیز در گفتوگو با این رسانه اذعان کرده است: «اسرائیل در تلاش برای نابودی کامل برنامه هستهای ایران در جریان جنگ ناکام ماند و اکنون با پشیمانی به دنبال راهبردی جایگزین است.»
در همین حال، وزارت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز گذشته از کشف و انهدام یک شبکه جاسوسی وابسته به سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد.
این شبکه با هدایت مستقیم موساد و سازمان سیا در چند استان کشور فعالیت میکرد و قصد داشت با اقدامات خرابکارانه، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار دهد.