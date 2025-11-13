پایان طولانیترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا؛ ترامپ مصوبه کنگره را امضا کرد
رئیسجمهور آمریکا با امضای مصوبه کنگره مبنی بر تمدید تامین بودجه دولت فدرال تا ۳۰ ژانویه، به طولانیترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا را پایان داد و همزمان، تأکید کرد که هرگز در برابر باجخواهی سیاسی تسلیم نخواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پنجشنبه صبح در دفتر خود در کاخ سفید مصوبه کنگره مبنی بر تمدید تامین بودجه دولت فدرال تا ۳۰ ژانویه را امضا کرد و بدین ترتیب طولانیترین تعطیلی دولت در تاریخ این کشور پایان یافت.
ترامپ در نخستین واکنش پس از امضا گفت: «با امضای این قانون، دولت فدرال فعالیتهای عادی خود را از سر میگیرد و کشور پس از مدت کوتاهی که به دلیل دموکراتها با مشکلات مواجه بود، اکنون در بهترین وضعیت قرار دارد.»
وی خطاب به مردم آمریکا افزود: «فراموش نکنید دموکراتها در این مدت چه بر سر کشور آوردند، بهویژه در مسیر انتخابات میاندورهای. همچنین از دموکراتهایی که تصمیم درستی گرفتند و به پایان این بحران رأی دادند، تشکر میکنم.»
ترامپ با انتقاد از «کندی در روند قانونگذاری» و متهم کردن «افراطیون حزب دموکرات» به تلاش برای طولانیتر کردن تعطیلی دولت، تأکید کرد: «امروز پیامی روشن به دموکراتها میفرستیم: ما هرگز در برابر باجخواهی تسلیم نخواهیم شد.»