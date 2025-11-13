پشتپرده نگرانی فزاینده امارات از نقش قطر و ترکیه در غزه
رسانههای عبری گزارش دادند که امارات متحده عربی نگرانی فزایندهای از نقش فعال قطر و ترکیه در بازسازی نوار غزه دارد و این نگرانی بهویژه درباره تداوم نفوذ حماس در این منطقه است.
به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مقامهای اماراتی نگران هستند نقش قطر و ترکیه در بازسازی نوار غزه باعث تثبیت حضور حماس و بازگشت این گروه به قدرت شود. روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» نیز نوشت که مقامهای سعودی و اماراتی از افزایش نفوذ قطر در غزه ابراز نگرانی کردهاند. یک مقام بلندپایه سعودی در این رابطه گفته است: «این توافق امنیتی جامع میان آمریکا و قطر به معنای تضمین بقای حماس در غزه و بازگشت آن به قدرت در اولین فرصت است.»
اسرائیل هیوم تاکید کرده که کشورهای حوزه خلیجفارس پیشتر از تلاشهای آمریکا برای تقویت نقش رهبری قطر در منطقه انتقاد کردهاند و اکنون عربستان سعودی خواستار توافق امنیتی مشابه، اما با شرایط بهتر است. نگرانی دیگر آنها ادامه حمایت قطر از شاخههای جنبش اخوانالمسلمین در خاورمیانه است که به گفته مقاماتی در کشورهای این حوزه، ثبات کشورهای عربی را تهدید میکند.
امارات در حال حاضر در بازسازی و تقویت زیرساختهای انسانی در مناطقی در نوار غزه، که تحت کنترل اسرائیل است، مشارکت دارد و گفتوگوهای میان نمایندگان آمریکا و شیخ طحنون بن زاید آل نهیان ، مشاور امنیت ملی امارات ، بر تثبیت امنیت و پایان جنگ متمرکز بوده است.
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، با بیان اینکه بازگشت به وضعیت پیش از ۷ اکتبر حل مشکلات را تضمین نمیکند، تأکید کرد امارات از ابتکارهای آمریکا حمایت میکند، اما خواستار شفافیت سیاسی و تضمین امنیت میدانی است و تا زمان برآورده شدن این شروط، حاضر به اعزام نیرو نخواهد شد.
روزنامه اسرائیلی نتیجه گرفت که امارات و عربستان احتمالا کمکها و تأمین مالی بازسازی مناطق انسانی امن در غزه را ادامه خواهند داد، اما فعلا در صحنه سیاسی این منطقه مشارکت نمیکنند و نقش سیاسی همچنان در اختیار قطر، مصر و ترکیه است؛ همان موضوعی که کشورهای خلیجفارس نگران آن بودند.