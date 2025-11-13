خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پشت‌پرده نگرانی فزاینده امارات از نقش قطر و ترکیه در غزه

پشت‌پرده نگرانی فزاینده امارات از نقش قطر و ترکیه در غزه
کد خبر : 1713452
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که امارات متحده عربی نگرانی فزاینده‌ای از نقش فعال قطر و ترکیه در بازسازی نوار غزه دارد و این نگرانی به‌ویژه درباره تداوم نفوذ حماس در این منطقه است.

به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مقام‌های اماراتی نگران هستند نقش قطر و ترکیه در بازسازی نوار غزه باعث تثبیت حضور حماس و بازگشت این گروه به قدرت شود. روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» نیز نوشت که مقام‌های سعودی و اماراتی از افزایش نفوذ قطر در غزه ابراز نگرانی کرده‌اند. یک مقام بلندپایه سعودی در این رابطه گفته است: «این توافق امنیتی جامع میان آمریکا و قطر به معنای تضمین بقای حماس در غزه و بازگشت آن به قدرت در اولین فرصت است.»

اسرائیل هیوم تاکید کرده که کشورهای حوزه خلیج‌فارس پیشتر از تلاش‌های آمریکا برای تقویت نقش رهبری قطر در منطقه انتقاد کرده‌اند و اکنون عربستان سعودی خواستار توافق امنیتی مشابه، اما با شرایط بهتر است. نگرانی دیگر آنها ادامه حمایت قطر از شاخه‌های جنبش اخوان‌المسلمین در خاورمیانه است که به گفته مقاماتی در کشورهای این حوزه، ثبات کشورهای عربی را تهدید می‌کند.

امارات در حال حاضر در بازسازی و تقویت زیرساخت‌های انسانی در مناطقی در نوار غزه، که تحت کنترل اسرائیل است، مشارکت دارد و گفت‌وگوهای میان نمایندگان آمریکا و شیخ طحنون بن زاید آل نهیان ، مشاور امنیت ملی امارات ، بر تثبیت امنیت و پایان جنگ متمرکز بوده است.

انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، با بیان اینکه بازگشت به وضعیت پیش از ۷ اکتبر حل مشکلات را تضمین نمی‌کند، تأکید کرد امارات از ابتکارهای آمریکا حمایت می‌کند، اما خواستار شفافیت سیاسی و تضمین امنیت میدانی است و تا زمان برآورده شدن این شروط، حاضر به اعزام نیرو نخواهد شد.

روزنامه اسرائیلی نتیجه گرفت که امارات و عربستان احتمالا کمک‌ها و تأمین مالی بازسازی مناطق انسانی امن در غزه را ادامه خواهند داد، اما فعلا در صحنه سیاسی این منطقه مشارکت نمی‌کنند و نقش سیاسی همچنان در اختیار قطر، مصر و ترکیه است؛ همان موضوعی که کشورهای خلیج‌فارس نگران آن بودند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ