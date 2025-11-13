به گزارش ایلنا، روزنامه فرامنطقه‌ای رأی الیوم نوشت: اسرائیل در آستانه دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و محمد بن سلمان، ولی‌عهد سعودی در وضعیت آماده‌باش کامل سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی قرار دارد. این دیدار روز سه‌شنبه هفته جاری در واشنگتن برگزار می‌شود و به گزارش رسانه‌های عبری، محور مذاکرات شامل مسائل کلان منطقه‌ای و آینده سیاسی رهبران است.

روزنامه عبری «معاریو» به نقل از منابع سیاسی تل‌آویو گزارش داد: «سعودی‌ها با بسته‌های مالی سنگینی به این دیدار می‌آیند». این بسته‌ها شامل درخواست خرید رآکتورهای هسته‌ای، جنگنده‌های پیشرفته F35 و F15EX، سامانه‌های دفاع موشکی و تسلیحات هجومی است و در مقابل، انتظار می‌رود عربستان با سرمایه‌گذاری‌های سریع از اقتصاد آمریکا حمایت کند.

روزنامه عبری «معاریو» همچنین گزارش داد که مذاکرات شامل نقش عربستان در پرونده غزه و گسترش «توافقات ابراهیم» است. واشنگتن قصد دارد عربستان را به عنوان یک قدرت میانه‌رو و تاثیرگذار در منطقه وارد این توافق‌ها کند و احتمال دارد با پیوستن ریاض، کشورهای دیگر از جمله سوریه نیز به این توافق‌ها اضافه شوند.

از سوی دیگر، بر اساس ارزیابی‌ها در تل‌آویو، نتایج این دیدار می‌تواند مسیر سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم را تعیین کند، به‌ویژه در شرایطی که ائتلاف کابینه او با بحران قانون سربازی و تعیین زمان انتخابات دست‌وپنجه نرم می‌کند و تحرکات نظامی در غزه و شمال فلسطین اشغالی ادامه دارد. این روزنامه عبری، این دیدار را «معامله‌ای بزرگ که سرنوشت نتانیاهو را رقم می‌زند» توصیف کرده است.

در همین حال، احمد الشرع (ملقب به الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه نیز در جریان سفر خود به واشنگتن و دیدار با ترامپ، در گفت‌وگو با روزنامه واشنگتن‌پست به وضعیت روابط کشورش با اسرائیل پرداخت. الشرع اعلام کرد که سوریه در پی دستیابی به صلح با اسرائیل است، اما عقب‌نشینی اسرائیل به مرزهای پیش از جنگ ژوئن ۱۹۶۷ را شرط اصلی هر توافقی دانست و تاکید کرد که ادامه اشغال اراضی سوریه از سوی اسرائیل غیرقابل قبول است.

