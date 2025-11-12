اهداف احتمالی واشنگتن در حمله به ونزوئلا؛ مادورو در تیررس؟
آمریکا مجموعهای از اهداف احتمالی را برای جنگ علیه ونزوئلا در نظر گرفته است؛ از پایگاههای نظامی گرفته تا آزمایشگاههای تولید کوکائین و فرودگاههای مخفی.
به گزارش ایلنا، روزنامه «نیویورک تایمز» در مقالهای نوشت: با ورود ناو هواپیمابر عظیم آمریکایی «جرالد فورد» به آبهای نزدیک آمریکای لاتین، هزاران نیروی آمریکایی در نزدیکی ونزوئلا مستقر شدهاند؛ موضوعی که احتمال اجرای حملات زمینیای که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بارها درباره آن سخن گفته است را تقویت میکند.
در صورتی که دولت ترامپ تصمیم به حمله زمینی بگیرد، نیروهای آمریکایی ممکن است به مجموعهای از اهداف حمله کنند؛ از پایگاههای نظامی ونزوئلا گرفته تا آزمایشگاههای تولید کوکائین، فرودگاههای مخفی و اردوگاههای جنگ چریکی. همچنین هدف گرفتن مستقیم امنیت نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا «محتمل است».
به گفته جیمز ستافریدیس، دریاسالار بازنشسته آمریکایی، دولت ترامپ احتمالا ضرباتی علیه امنیت مادورو انجام دهد یا مأموریتهای ویژهای برای دستگیری یا کشتن او ترتیب دهد، اگرچه این اقدامات «بسیار پرریسک» است و «خطرات بالقوه زیادی» دارد.
ترامپ بارها تأکید کرده است که مادورو و مقامات ارشد امنیتی او رهبران یک سازمان مواد مخدر به نام «کارتل د لوس سولس» هستند که واشنگتن آن را «گروه تروریستی» اعلام کرده است؛ اقدامی که میتواند بهانهای برای هدف قرار دادن مستقیم دولت مادورو و فشار یا برکناری او باشد.
ستافریدیس، که بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ بر عملیات منطقهای نظارت داشته، میگوید ارتش ونزوئلا در سالهای اخیر «ضعیف شده» اما هنوز به اندازهای تجهیزات و توانایی دارد که بعید است دولت ترامپ دستور یک تهاجم زمینی گسترده بدهد.
ستافریدیس پیشنهاد میکند که آمریکا ابتدا به حملاتی به فرودگاهها یا بنادر دریایی که مراکز احتمالی حمل مواد مخدر هستند، بپردازد. همچنین ممکن است نقاط بارگیری نزدیک مرز ونزوئلا و کلمبیا، جایی که حجم زیادی از کوکائین استخراج میشود، هدف قرار گیرد.
وی افزود که پنتاگون همچنین میخواهد دفاع هوایی ونزوئلا را هدف قرار دهد تا ایمنی هواپیماهای خود را تضمین کند. نیروهای آمریکایی ممکن است فرودگاههای مخفی، مانند آنچه در ایالت آپوری وجود دارد، را نیز مورد حمله قرار دهند.
یک مأمور سابق اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در ونزوئلا، که نخواست نامش فاش شود، گفت قاچاقچیان معمولا کوکائین را نزدیک «پارکینگها» که هواپیماها از آمریکای مرکزی فرود میآیند، مخفی میکنند تا بارگیری انجام شود.
نیروهای آمریکایی همچنین ممکن است فرودگاههای منطقه کاتاتومبو را هدف قرار دهند، جایی که حمل و نقل هوایی در پی عملیات آمریکا علیه قایقهای قاچاق مواد مخدر افزایش یافته است. یک افسر سابق ارتش ونزوئلا که اکنون در تبعید به سر میبرد، میگوید با توجه به افزایش حملونقل هوایی در پی عملیات آمریکا علیه قایقهای قاچاق مواد مخدر، همچنین میتوان تاسیسات بزرگ نگهداری مواد مخدر در ایالت سوکری را هدف قرار داد.
بر اساس ارزیابی کارشناسان و مقامات سابق و فعلی آمریکا، حتی در صورت انجام حملات در ونزوئلا، بعید است که تغییر چشمگیری در تجارت مواد مخدر در آمریکا ایجاد شود.
یک ژنرال سابق گفت: «ایده توقف جریان مواد مخدر از طریق حمله به ونزوئلا یک خیال است.» وی همچنین تأکید کرد که «تهاجم زمینی ممکن است»، با این حال، مواضع و رفتار دولت ترامپ در این زمینه متفاوت به نظر میرسد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه، و پیت هگسیت، وزیر جنگ آمریکا در یک جلسه محرمانه کنگره، اعلام کردند که دولت فعلا برای هدف قرار دادن مستقیم ونزوئلا آماده نیست و دلیلی قانونی برای آن ندارد. با این حال، اظهارات مکرر ترامپ مبنی بر اینکه «روزهای مادورو به شماره افتاده است»، نشان میدهد که جنگ محدود به حملات دریایی یا هوایی نخواهد بود و «پیروزی نمیتواند در نیمه راه اعلام شود».