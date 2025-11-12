مسکو حادثه تروریستی اسلام آباد را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز-چهارشنبه- با خانواده قربانیان حادثه تروریستی روز گذشته در اسلام آباد پایتخت پاکستان ابراز همدردی کرد.

«ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با بیان تسلیت روسیه بابت این حادثه تروریستی گفت: «ما همواره از مبارزه‌ای سازش‌ناپذیر علیه تروریسم در تمام اشکال و مظاهر آن حمایت می‌کنیم».

در جریان حادثه تروریستی روز گذشته بیرون از دادگاه منطقه‌ای اسلام آباد، ۱۲ تن کشته و ۳۶ نفر مجروح شدند.

