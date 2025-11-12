به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، کمیسیون انتخابات عراق میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد.

کمیساریای عالی و مستقل انتخابات عراق امروز -چهارشنبه- پس از دریافت صندوق‌های رای ۹۹.۹۸درصد حوزه‌های انتخاباتی، درصد مشارکت را ۵۶.۱۱ درصد اعلام کرد.

کمیساریای انتخابات عراق اعلام کرد: «شمار رای‌دهندگان در رای‌گیری عمومی و ویژه به ۱۲ میلیون نفر از مجموع ۲۱ میلیون و ۴۰۴ واجد شرایط شرکت در انتخابات رسید.»

