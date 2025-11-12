خبرگزاری کار ایران
مشارکت ۵۶.۱۱ درصد عراقی‌ها در انتخابات پارلمانی
کمیسیون انتخابات عراق میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، کمیسیون انتخابات عراق میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد. 

کمیساریای عالی و مستقل انتخابات عراق امروز -چهارشنبه- پس از دریافت صندوق‌های رای ۹۹.۹۸درصد حوزه‌های انتخاباتی، درصد مشارکت را ۵۶.۱۱ درصد اعلام کرد.

کمیساریای انتخابات عراق اعلام کرد: «شمار رای‌دهندگان در رای‌گیری عمومی و ویژه به ۱۲ میلیون نفر از مجموع ۲۱ میلیون و ۴۰۴ واجد شرایط شرکت در انتخابات رسید.»

