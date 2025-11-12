هرتزوگ:
ترامپ رسما درخواست عفو نتانیاهو را مطرح کرده است
رئیس رژیم صهیونیستی گفت که رئیسجمهور آمریکا رسما طی نامهای از وی خواسته تا نخستوزیر این رژیم را عفو کند.
«اسحاق هرتزوگ»، رئیس رژیم صهیونیستی گفت که «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا رسما و طی نامهای از وی درخواست کرده تا «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی را شمول عفو قرار دهد.
ترامپ در این نامه پرونده قضایی علیه نتانیاهو را «سیاسی و ناعادلانه» توصیف کرده است.
نتانیاهو به اتهام فساد تحت محاکمه قرار دارد.