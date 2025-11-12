خبرگزاری کار ایران
مسکو آماده از سرگیری مذاکرات با اوکراین در استانبول است
یک مقام وزارت خارجه روسیه گفت که این کشور آماده است تا مذاکرات با اوکراین در استانبول را از سری بگیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری رئوسی تاس به نقل از یک مقام وزارت خارجه روسیه امروز -چهارشنبه- گفت که روسیه آماده است تا مذاکرات صلح با اوکراین  در استانبول را از بگیرد.

تاس به نقل از «الکسی پولیشچوک»، یک مقام وزارت خارجه روسیه، هیچ  مذاکراتی میان دو طرف از زمان دیدار آنها در استانبول در تاریخ ۲۳ جولای وجود نداشت است.

وی اظهار داشت: «تیم روسی برای دیدار آمادگی دارد و توپ در زمین اوکراین است».

در حالی‌که جنگ به پایان چهارمین سال خود نزدیک می‌شود، اوکراین ادعاهای کرملین مبنی بر اینکه مقصر توقف روند صلح است را رد می‌کند.

 

 

