به گزارش ایلنا، نیویورک‌تایمز نوشت: بر اساس تحقیقی از «رادیو اروپای آزاد»، کرملین سه دفتر تقریبا مشابه و یکسان برای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور در نقاط مختلف روسیه دایر کرده است: «نوو-اوگاریوو» در حومه مسکو، «بوچاروف روشی» در سوچی و «والدی» بین مسکو و سن‌پترزبورگ. طراحی مشابه این دفاتر به رسانه‌های رسمی امکان می‌دهد پوتین را در مکان‌های مختلف نشان دهند، بدون اینکه محل واقعی حضور او مشخص شود.

تحقیق نشان داد بسیاری از نشست‌هایی که کرملین اعلام کرده در نوو-اوگاریوو برگزار شده، در واقع در سوچی یا والدی فیلم‌برداری شده است. به‌عنوان مثال، در گزارش تلویزیونی رسمی ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰، پوتین ظاهرا پس از مصاحبه‌ای دفتر نوو-اوگاریوو را ترک می‌کرد، اما جزئیات دستگیره‌ها نشان داد که فیلم‌برداری در دفتر بوچاروف روشی در سوچی انجام شده است، مکانی بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر با مسکو فاصله دارد.

اسناد سفر و تحقیقات داخلی نیز این نتیجه‌گیری را تأیید می‌کنند. به‌عنوان نمونه، یک آژانس مسافرتی وابسته به کرملین برای خبرنگار «سرگی بریلیف» بلیت پرواز از سوچی به مسکو تهیه کرد که نشان می‌دهد مصاحبه از پیش در سوچی فیلم‌برداری شده بود. علاوه بر این، نشت ایمیل‌های داخلی VGTRK و سوابق پرواز تیم تلویزیونی حاکی است بسیاری از برنامه‌هایی که حضور پوتین را در نوو-اوگاریوو نشان می‌دهند، در واقع در سوچی یا والدی ضبط شده‌اند.

منابع مطلع اعلام کردند دفتر «بوچاروف روشی» در سوچی از دوره شوروی مورد استفاده بوده و محل برگزاری ملاقات‌ها و برنامه‌های رسمی پوتین بوده است. دفتر والدی در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از آغاز جنگ اوکراین و افزایش حملات پهپادی به اهداف نظامی و صنعتی روسیه، به مکان مورد علاقه رئیس‌جمهور تبدیل شده است؛ مکانی که با جنگل انبوه و سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته، از جمله ۱۲ سامانه موشکی «پانتسیر-اس۱»، امنیت بالایی دارد و بسیاری از جلسات رسمی از نوو-اوگاریوو به آن منتقل شده است.

طی سال‌های گذشته، دفتر «بوچاروف روشی» میزبان شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی برجسته، از جمله قهرمانان المپیک ۲۰۰۴ بوده است. پوتین همچنین در افتتاحیه المپیک زمستانی سوچی ۲۰۱۴ حضور داشت و شواهد نشان می‌دهد که در دوران کرونا، حدود یک‌سوم نشست‌های اعلام‌شده در نوو-اوگاریوو در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در واقع در بوچاروف روشی برگزار شده‌اند.

این تحقیق همچنین نشان داد بسیاری از جلسات مهم، از جمله جلسه دولتی پس از آتش‌سوزی فاجعه‌بار مرکز خریدی در کیمروو در سال ۲۰۱۸ و گفت‌وگو با رئیس‌جمهور آمریکا، جو بایدن، در دسامبر ۲۰۲۱، در دفتر «والدی» برگزار شده‌اند، هرچند کرملین مکان آنها را نوو-اوگاریوو اعلام کرده بود. بین فوریه و آوریل ۲۰۲۲ و در مراحل اولیه حمله روسیه به اوکراین، حداقل ۱۲ جلسه در دفتر والدی برگزار شد و بیشتر نشست‌های رسمی تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵ در همان مکان انجام شده است.

کنستانتین غازی، پژوهشگر اجتماعی، دلیل اصلی ترجیح پوتین به دفتر والدی را امنیت عنوان کرد و توضیح داد: دفتر بوچاروف روشی نسبتا در معرض دید است و نوو-اوگاریوو در حومه مسکو نیازمند تدابیر امنیتی گسترده‌ای است که توجه را جلب می‌کند، در حالی که والدی مکانی محرمانه با تجهیزات پیشرفته ضد پهپاد و هواپیما است.

کرملین تاکنون به درخواست رادیو اروپای آزاد برای واکنش به یافته‌های این تحقیق پاسخی نداده و سخنگوی کرملین پیش‌تر وجود دفاتر مشابه را رد کرده است. همچنین دولت روسیه هیچ واکنش رسمی نسبت به مدارکی که نشان می‌دهد محل حضور رئیس‌جمهور عمدا مخفی نگه داشته شده، ارائه نکرده است.

