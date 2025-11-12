به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌های دولتی فیلیپین اعلام کردند شمار تلفات طوفان‌های فیلیپین به ۲۵۹ نفر رسید و کماکان ۱۱۴ نفر مفقود هستند.

هفته گذشته طوفان «کالماگی» استان «کبو» و چندین منطقه دیگر در فیلیپین را در نوردید و ۲۳۲ کشته و ۱۱۲ مفقود برجای گذشات.

خبرگزاری فیلیپینی گزارش دادند: «همچنین ۵۲۳ نفر نیز در جریان این طوفان مصدوم شدند در حالی‌که ۴میلیون و ۱۰۰ هزار نفر تحت تاثیر این طوفان قرار گرفتند».

این طوفان همچنین سبب خسارات سنگین به جاده‌ها و زیرساخت‌ها شد و بر ۱۳۵ هزار خانه تاثیر گذاشت و ۲۰ هزار و ۵۱۰ به صورت کامل تخریب کرد.

