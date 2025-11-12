شمار تلفات طوفانهای فیلیپین به ۲۵۹ نفر رسید
رسانههای فیلیپینی اعلام کردند که شمار تلفات طوفانها در این کشور به ۲۵۹ نفر رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانههای دولتی فیلیپین اعلام کردند شمار تلفات طوفانهای فیلیپین به ۲۵۹ نفر رسید و کماکان ۱۱۴ نفر مفقود هستند.
هفته گذشته طوفان «کالماگی» استان «کبو» و چندین منطقه دیگر در فیلیپین را در نوردید و ۲۳۲ کشته و ۱۱۲ مفقود برجای گذشات.
خبرگزاری فیلیپینی گزارش دادند: «همچنین ۵۲۳ نفر نیز در جریان این طوفان مصدوم شدند در حالیکه ۴میلیون و ۱۰۰ هزار نفر تحت تاثیر این طوفان قرار گرفتند».
این طوفان همچنین سبب خسارات سنگین به جادهها و زیرساختها شد و بر ۱۳۵ هزار خانه تاثیر گذاشت و ۲۰ هزار و ۵۱۰ به صورت کامل تخریب کرد.