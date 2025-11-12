خبرگزاری کار ایران
شمار تلفات طوفان‌های فیلیپین به ۲۵۹ نفر رسید
کد خبر : 1713205
رسانه‌های فیلیپینی اعلام کردند که شمار تلفات طوفان‌ها در این کشور به ۲۵۹ نفر رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  رسانه‌های دولتی فیلیپین اعلام کردند  شمار تلفات طوفان‌های فیلیپین به  ۲۵۹ نفر رسید و   کماکان ۱۱۴ نفر مفقود هستند.

هفته گذشته طوفان «کالماگی» استان «کبو» و چندین منطقه دیگر در فیلیپین را در نوردید و ۲۳۲ کشته و ۱۱۲ مفقود برجای گذشات. 

خبرگزاری فیلیپینی گزارش دادند: «همچنین ۵۲۳ نفر نیز در جریان این طوفان مصدوم شدند در حالی‌که ۴میلیون و ۱۰۰ هزار نفر تحت تاثیر این طوفان قرار گرفتند».

این طوفان همچنین سبب خسارات سنگین به جاده‌ها و زیرساخت‌ها شد و بر ۱۳۵ هزار خانه تاثیر گذاشت و ۲۰ هزار و ۵۱۰ به صورت کامل تخریب کرد. 

 

 

