به گزارش ایلنا تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، به خبرگزاری تاس گفت که تاریخ سفر «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، به هند، کمی بعد اعلام خواهد شد.

بنیاد «روس کانگرس» پیشتر اعلام کرده بود که نشست روسیه-هند در تاریخ ۴ تا ۵ دسامبردر دهلی نو برگزار می‌شود.

پسکوف در واکنش به پرسش در رابطه با اینکه پوتین چه زمانی ممکن است به هند سفر کند: «در زمان مناسب آنرا اعلام می‌کنیم».

