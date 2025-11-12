خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کرملین:

زمان سفیر پوتین به هند را به زودی اعلام می‌کنیم

زمان سفیر پوتین به هند را به زودی اعلام می‌کنیم
کد خبر : 1713174
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کاخ کرملین گفت زمان سفر رئیس جمهور روسیه به هند در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.

به گزارش ایلنا تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، به خبرگزاری تاس گفت که تاریخ سفر «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، به هند، کمی بعد اعلام خواهد شد.

بنیاد «روس کانگرس» پیشتر اعلام کرده بود که نشست روسیه-هند در تاریخ ۴ تا ۵ دسامبردر دهلی نو برگزار می‌شود. 

پسکوف در واکنش به پرسش در رابطه با اینکه پوتین چه زمانی ممکن است به هند سفر کند: «در زمان مناسب آنرا اعلام می‌کنیم».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ