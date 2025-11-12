کرملین:
زمان سفیر پوتین به هند را به زودی اعلام میکنیم
سخنگوی کاخ کرملین گفت زمان سفر رئیس جمهور روسیه به هند در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
به گزارش ایلنا تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، به خبرگزاری تاس گفت که تاریخ سفر «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، به هند، کمی بعد اعلام خواهد شد.
بنیاد «روس کانگرس» پیشتر اعلام کرده بود که نشست روسیه-هند در تاریخ ۴ تا ۵ دسامبردر دهلی نو برگزار میشود.
پسکوف در واکنش به پرسش در رابطه با اینکه پوتین چه زمانی ممکن است به هند سفر کند: «در زمان مناسب آنرا اعلام میکنیم».