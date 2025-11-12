خبرگزاری کار ایران
استقبال گوترش از برگزاری منظم انتخابات عراق
دبیرکل سازمان ملل متحد، از برگزاری آرام و منظم انتخابات عراق استقبال کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، از برگزاری آرام و منظم انتخابات عراق استقبال کرد.

«استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای ‌گفت که دبیرکل «از برگزاری انتخابات به شیوه‌ای آرام و منظم استقبال می‌کند و اطمینان دارد که احزاب سیاسی مربوطه در انتظار اعلام نتایج، روحیه صلح و احترام به روند انتخابات را حفظ خواهند کرد.»

وی همچنین بر «اهمیت تشکیل دولت به موقع و مسالمت‌آمیز، منعکس‌کننده اراده مردم عراق و تحقق آرمان‌های آنها برای ثبات و توسعه» تأکید کرد.

وی افزود که «دبیرکل بر تعهد سازمان ملل متحد برای حمایت از عراق در مسیر آن به سوی تثبیت دستاوردهای دموکراتیک و دستیابی به آرمان‌های همه عراقی‌ها برای آینده‌ای سرشار از صلح و رفاه تأکید می‌کند.»

 

