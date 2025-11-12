بسته حمایتی ۲۱۰ میلیون دلاری دانمارک برای اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از پراوادا، دانمارک بسته کمک نظامی جدید به اوکراین به ارزش بیش از ۲۱۰ میلیون دلار آمریکا را اعلام کرد.

دولت دانمارک و کمیته دفاع پارلمان جزئیات بیست و هشتمین بسته کمک نظامی دانمارک به اوکراین به ارزش ۱میلیارد و ۴۰۰میلیون کرون (۲۱۷ میلیون دلار آمریکا) را تصویب کردند.

این بسته جدید شامل ۱۰۰ میلیون کرون اضافی برای مدل دانمارکی تولید سلاح در اوکراین است.

دانمارک همچنین بیش از ۳۷۰ میلیون کرون به طرح «پی‌ یو آر‌ ال»، که خرید سلاح‌های ساخت آمریکا برای اوکراین را تامین مالی می‌کند، و ۸۰ میلیون کرون برای سوختی که از طریق آژانس پشتیبانی و تدارکات ناتو تهیه می‌شود، اختصاص خواهد داد.

