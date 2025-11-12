الجولانی:
در مذاکرات مستقیم با اسرائیل پیشرفت بزرگی حاصل شده است
رئیس دولت موقت سوریه ادعا کرد هرگز باعث مرگ هیچ انسان بیگناهی نشده و در مذاکرات مستقیم با اسرائیل پیشرفت بزرگی حاصل کرده است.
وی در مصاحبهای از برنامه خود برای همکاری با آمریکاییهایی که زمانی با آنها در جنگ بود، صحبت کرد.
الجولانی گفت: «مهمترین ماموریت به جریان انداختن بازسازی روابط سوریه با آمریکاست، چون در ۱۰۰ سال گذشته روابط چندان خوبی بین آنها وجود نداشته است. ما به دنبال علایق مشترک آمریکا و سوریه بودهایم و فهمیدیم منافع مشترک زیادی داریم که میتوانیم آنها را تقویت کنیم همچون منافع امنیتی و منافع اقتصادی. ثبات سوریه بر کل منطقه تاثیر خواهد گذاشت و بی ثباتی آن نیز بر کل منطقه تاثیر خواهد گذاشت.»
الجولانی افزود: «وقتی کسی وارد جنگ میشود باید پیشزمینه اخلاقی قوی داشته باشد. منطقه ما بسیار تحت تاثیر سیاستهای غربی و آمریکا قرار داشت و امروز میبینیم که آمریکاییهای بسیاری با حرف ما موافقند که برخی از این سیاستها اشتباه بودند و باعث جنگهای بی هدف زیادی شدند.»
وی در پاسخ به سوالی درباره تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه سوریه و اینکه چه برنامهای در قبال این تجاوزات دارد عنوان کرد: «سوریه ۵۰ سال پیش با اسرائیل وارد جنگ شد. سپس، در سال ۱۹۷۴، یک توافق ترک مخاصمه منعقد شد. این توافق به مدت ۵۰ سال پابرجا ماند. اما وقتی حکومت بشار اسد سقوط کرد، اسرائیل این توافق را لغو کرد. آنها حضور خود را در سوریه گسترش دادند، هیات صلحبان سازمان ملل را اخراج کردند و سرزمینهای جدیدی را اشغال کردند. آنها از ۸ دسامبر بیش از ۱۰۰۰ حمله هوایی در سوریه انجام دادهاند، و این شامل بمباران کاخ ریاست جمهوری و ساختمان وزارت دفاع نیز میشود. اما از آنجا که ما میخواهیم سوریه را بازسازی کنیم، به این تجاوزات پاسخ ندادیم.»