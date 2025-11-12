ممکن است به افغانستان حمله کنیم

به گزارش ایلنا به نقل زا ایندیان اکسپرس، به دنبال یک حمله تروریستی در اسلام آباد پاستخت پاکستان در روز گذشته- سه‌شنبه- دست‌کم ۱۲ کشته و ۳۶ مجروح شدند، «خواجه محمد آصف»، وزیر دفاع این کشور، نسبت به حملات فرامرزی تلافی‌جویانه علیه افغانستان هشدار داد.

خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داد که کشورش ممکن است حملاتی را به خاک افغانستان انجام دهد.

به گزارش شبکه «جئو» وی اظهار داشت که پاکستان توسط افغانستان در «وزیرستان جنوبی» و اسلام آباد، هدف حمله تروریستی قرار گرفت و دولت طالبان را برای پناه دادن ادعایی به شورشیانی که در پس این حملات هستند نکوهش کرد.

پاکستان در دو روز گذشته شاهد دو حمله تروریستی بزرگ بوده است که یکی از آنها در وزیرستان جنوبی و دیگری بیرون از دادگاهی در اسلام آباد رخ داد.

