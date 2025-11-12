خبرگزاری کار ایران
کاخ سفید:

برنامه برای ایجاد یک پایگاه نظامی موقت در نزدیکی غزه را تایید نمی‌کنیم

برنامه برای ایجاد یک پایگاه نظامی موقت در نزدیکی غزه را تایید نمی‌کنیم
سخنگوی کاخ سفید، گفت که دولت ایالات متحده هنوز اقدام به ایجاد یک پایگاه نظامی موقت در نزدیکی غزه را تأیید نکرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید موضع خود را در مورد اخبار منتشر شده در مورد ارتش ایالات متحده که در حال بررسی امکان ایجاد یک پایگاه موقت با ظرفیت اسکان ۱۰ هزار نفر در نزدیکی نوار غزه است،  روشن کرد.

به گزارش بلومبرگ، «کارولین لیویت»، سخنگوی کاخ سفید، گفت که دولت ایالات متحده هنوز اقدام به ایجاد یک پایگاه نظامی موقت در نزدیکی غزه را تأیید نکرده است.

منابع روز گذشته -سه‌شنبه- گزارش دادند که نیروی دریایی ایالات متحده به دنبال برآورد هزینه از چندین شرکت از پیش واجد شرایط برای ایجاد یک «پایگاه عملیات نظامی موقت خودکفا با ظرفیت پشتیبانی از ۱۰ هزار پرسنل و تأمین ۱۰ هزار فوت مربع فضای اداری به مدت ۱۲ ماه» است، طبق درخواست اطلاعاتی که در ۳۱ اکتبر برای پیمانکاران از پیش واجد شرایط ارسال و توسط بلومبرگ بررسی شد.

 

