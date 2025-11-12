حمایت سئول از قطعنامه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر کره شمالی

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه کره جنوبی امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که این کشور به عنوان حامی مشترک قطعنامه سالانه سازمان ملل که نگرانی‌هایی را در مورد وضعیت حقوق بشر کره شمالی مطرح می‌کند، عمل خواهد کرد. اقدامی که برخی انتظارات مبنی بر اینکه سئول ممکن است برای جلوگیری از رنجش پیونگ یانگ از حمایت از این قطعنامه خودداری کند، را رد کرد.

کره شمالی در گذشته این قطعنامه را محکوم کرده است و در دولت لیبرال قبلی، سئول در تلاش برای بهبود روابط با کره شمالی از آن حمایت نکرد.

کره جنوبی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ از قطعنامه‌های حقوق بشر حمایت کرد، اما بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ در دوران «مون جائه-این»، رئیس جمهور وقت سئول، به دلیل نگرانی از تاثیر منفی آن بر روابط میان دو کره، از حمایت از آنها خودداری کرد.

سئول در سال ۲۰۲۳ در دوران ریاست جمهوری «یون سوک یول»، رئیس جمهور سابق محافظه‌کار، به عنوان حامی مشترک به این قطعنامه پیوست.

