به گزارش ایلنا، روزنامه تایمز نوشت: تهدیدات ناشی از پهپادهای مشکوک در آسمان اروپا موجب شد نیروی هوایی بریتانیا واحدی تخصصی در بلژیک مستقر کند و آلمان و فرانسه نیز نیروهای خود را برای پشتیبانی در عملیات هماهنگ مقابله با این نفوذها اعزام کردند.

پهپادهای مشکوک در ۱۵ کشور عضو ناتو رصد شده‌اند که عمدتا در آلمان و بلژیک بوده و بیش از نیمی از پروازها نزدیک فرودگاه‌ها و یک‌چهارم بر فراز تاسیسات نظامی انجام شده است؛ موضوعی که باعث هشدار گسترده امنیتی در اروپا شده است.

اورسولا فون‌ در لاین، رئیس کمیسیون اروپا این حملات را «عملیات هماهنگ در چارچوب جنگ همه‌جانبه ترکیبی» خوانده و فریدریش میرتس، صدراعظم آلمان، مسئولیت مستقیم آن را متوجه مسکو دانست. کارشناسان امنیتی هشدار دادند که این عملیات ممکن است توسط همکاران محلی اروپایی تحت فرمان روسیه انجام شده باشد و این موضوع اثبات مسئولیت را حتی در صورت دستگیری عاملان، پیچیده می‌کند.

تنش‌ها از ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، زمانی که رادارهای لهستان ورود حداقل ۱۹ پهپاد از اوکراین و بلاروس را ثبت کردند. در واکنش، هواپیماهای لهستان، سوئد و هلند سه پهپاد را سرنگون کردند ولی بقیه پهپادها عقب‌نشینی کردند. دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، این حادثه را تهدیدی مستقیم برای اروپا خواند و ماده چهارم پیمان ناتو درباره مشورت‌های دفاعی جمعی فعال شد. مسکو اعلام کرد که این حادثه عمدی نبوده است.

از آن زمان تاکنون حداقل ۴۵ حادثه مشابه نزدیک فرودگاه‌ها، ۲۳ مورد نزدیک تأسیسات نظامی و ۶ مورد در اطراف مراکز حیاتی ثبت شده است. از جمله این موارد می‌توان به سقوط یک پهپاد نزدیک پایگاه آمریکا در استونی و پرواز شبانه پهپادها بر فراز یک پایگاه نظامی بلژیک اشاره کرد.

روزنامه تایمز نوشت که مسکو دامنه تحرکات تهدیدآمیز هوایی خود را گسترش داده است؛ از جمله ورود ۳ جنگنده میگ-۳۱ روسیه به حریم هوایی استونی در ۱۹ سپتامبر و نزدیک شدن هواپیماهای روسی به یک سکوی نفتی در لهستان. این اقدامات تنش‌ها در شمال اروپا را افزایش داده‌اند.

بوریس بوندارف، دیپلمات سابق روس، معتقد است که ولادیمیر پوتین با این تحرکات تلاش دارد توجه جهان را از بحران اوکراین منحرف کند. کی‌یر جایلز، پژوهشگر موسسه چتم‌هاوس، هشدار داد که فرودگاه‌های اروپایی هنوز آمادگی کافی برای مقابله با این تهدیدات ندارند.

نیشیتا غورکوف، تحلیلگر مسائل راهبردی، وضعیت را بسیار پرتنش توصیف کرد و تأکید نمود: «این تحرکات، آزمونی برای توانایی کشورهای اروپایی در مقابله با اقدامات تحریک‌آمیز روسیه است و تا زمانی که پاسخ قاطع داده نشود، ادامه خواهد یافت.»

