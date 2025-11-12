رئیس جمهور چین:
به دنبال همکاری با اسپانیا برای افزایش نفوذ جهانی دو کشور هستیم
رئیس جمهور چین در دیدار با پادشاه اسپانیا، تمایل چین برای همکاری با این کشور را ابراز کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، امروز -چهارشنبه- در جریان دیدار با «فیلیپ»، پادشاه اسپانیا، در پکن گفت که کشورش به دنبال همکاری با مادرید برای افزایش نفوذ جهانی هر دو کشور است.
فیلیپ اولین پادشاه اسپانیا در ۱۸ سال گذشته است که به طور رسمی از چین بازدید میکند، چرا که مادرید رهبری اتحادیه اروپا را در جلب نظر پکن بر عهده دارد و به دنبال گسترش حضور دیپلماتیک خود در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه است.
چین، به نوبه خود، مشتاق است تا از تنش تجاری با ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را بر سر صنعت خودروهای برقی که شدیدا یارانهای شده، عبور کند، چرا که تعرفههای «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، بر صادرات تاثیر میگذارد.
هفته گذشته چین پیشنهاد از سرگیری مذاکرات سرمایهگذاری را که از سال ۲۰۲۱ متوقف شده بود، ارائه کرد.
شی در دیدار خود با فیلیپ در تالار بزرگ خلق پکن، گفت: «جهان به نیروهای سازندهتری نیاز دارد که به صلح و توسعه متعهد باشند».