کمک ۴۰ میلیون یورویی آلمان به اوکراین برای تاسیسات گرمایی
وزیر خارجه آلمان، با توجه به تخریب سیستمهای برق و گرمایش اوکراین، از کمکهای اضافی به کییف به ارزش ۴۰ میلیون یورو، شامل ژنراتور، پتو و سایر ملزومات، خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «یوهانس وادفول»، وزیر خارجه آلمان
وادهول در اظهاراتی که توسط وبسایت آلمانی تاگشاو گفت: «ما به گرم و روشن نگه داشتن خانهها کمک میکنیم.»
وی توضیح داد که بودجه اختصاص داده شده برای تعمیر سیستمهای گرمایشی آسیبدیده، تأمین ژنراتورهای برق و توزیع مواد ضروری مانند پتو و محصولات بهداشت شخصی استفاده خواهد شد.