خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کمک ۴۰ میلیون یورویی آلمان به اوکراین برای تاسیسات گرمایی

کمک ۴۰ میلیون یورویی آلمان به اوکراین برای تاسیسات گرمایی
کد خبر : 1712986
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ‌خارجه آلمان، با توجه به تخریب سیستم‌های برق و گرمایش اوکراین، از کمک‌های اضافی به کی‌یف به ارزش ۴۰ میلیون یورو، شامل ژنراتور، پتو و سایر ملزومات، خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «‌یوهانس وادفول»، وزیر ‌خارجه آلمان، با توجه به تخریب سیستم‌های برق و گرمایش اوکراین، از کمک‌های اضافی به کی‌یف به ارزش ۴۰ میلیون یورو، شامل ژنراتور، پتو و سایر ملزومات، خبر داد.

وادهول در اظهاراتی که توسط وب‌سایت آلمانی تاگشاو ‌گفت: «ما به گرم و روشن نگه داشتن خانه‌ها کمک می‌کنیم.»

وی توضیح داد که بودجه اختصاص داده شده برای تعمیر سیستم‌های گرمایشی آسیب‌دیده، تأمین ژنراتورهای برق و توزیع مواد ضروری مانند پتو و محصولات بهداشت شخصی استفاده خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ