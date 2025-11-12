کمک ۴۰ میلیون یورویی آلمان به اوکراین برای تاسیسات گرمایی

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «‌یوهانس وادفول»، وزیر ‌خارجه آلمان، با توجه به تخریب سیستم‌های برق و گرمایش اوکراین، از کمک‌های اضافی به کی‌یف به ارزش ۴۰ میلیون یورو، شامل ژنراتور، پتو و سایر ملزومات، خبر داد.

وادهول در اظهاراتی که توسط وب‌سایت آلمانی تاگشاو ‌گفت: «ما به گرم و روشن نگه داشتن خانه‌ها کمک می‌کنیم.»

وی توضیح داد که بودجه اختصاص داده شده برای تعمیر سیستم‌های گرمایشی آسیب‌دیده، تأمین ژنراتورهای برق و توزیع مواد ضروری مانند پتو و محصولات بهداشت شخصی استفاده خواهد شد.

