به گزارش ایلنا به نقل از العربی الجدید، در سی‌وسومین روز از آغاز توافق آتش‌بس در نوار غزه، روزنامه عبری «یدیعوت آحارانوت» به نقل از یک مقام کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و جارد کوشنر، فرستاده آمریکا برای آزادی ۲۰۰ مبارز حماس که در تونل‌های رفح، جنوب غزه، گرفتار شده‌اند، به توافق رسیده‌اند.

این مقام اسرائیلی بدون ارائه جزئیات بیشتر، اعلام کرد که توافق شامل خروج ایمن مبارزان حماس از تونل‌ها است، اما تاکنون هیچ کشوری حاضر به پذیرش آنها نشده است.

این در حالی است که سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که کوشنر از تل‌آویو خواسته است تا اجازه دهد این نیروها به مناطق تحت کنترل حماس در داخل غزه منتقل شوند.

به گزارش این منبع، منابع اسرائیلی بر این باورند که واشنگتن اجازه نخواهد داد این بحران به فروپاشی توافق آتش‌بس منجر شود.

شبکه ۱۲ تلویزیون عبری نیز به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد که واشنگتن متمایل است بحران نیروهای حماس در رفح عحل و فصل شود و این موضوع در مسیر حل قرار دارد، هرچند ممکن است چند روز دیگر طول بکشد.

این ۲۰۰ مبارز حماس در تونل‌های رفح گرفتار شده‌اند و ارتش اسرائیل، با وجود آنکه بیش از هشت ماه منطقه رفح را به تصرف و اشغال خود در آورده است، نه تنها تونل‌ها را شناسایی نکرده است بلکه نتوانسته این نیروهای حماس را به اسارت بگیرد.

