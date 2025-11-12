خبرگزاری کار ایران
میزان مشارکت در انتخابات عراق از ۵۵ درصد فراتر رفت

کمیسیون عالی انتخابات عراق از مشارکت بیش از ۵۵ درصدی مردم در انتخابات پارلمانی خبر داد؛ رقمی که نشان‌دهنده افزایش محسوس مشارکت نسبت به دوره پیشین است.

به گزارش ایلنا به نقل از السومریه‌نیوز، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که میزان مشارکت رأی‌دهندگان در انتخابات پارلمانی این کشور از ۵۵ درصد تجاوز کرده است.

طبق بیانیه کمیسیون، «تعداد کل رأی‌دهندگان در دو روز رأی‌گیری عمومی و ویژه حدود ۱۲ میلیون و ۳ هزار و ۱۴۳ نفر از مجموع ۲۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ واجد شرایط بوده است و بدین ترتیب، میزان مشارکت بیش از ۵۵ درصد برآورد می‌شود».

بر این اساس، نرخ مشارکت در انتخابات جاری به‌مراتب بالاتر از رقم ۴۱ درصدی انتخابات گذشته در سال ۲۰۲۱ است؛ این در حالی است که جریان وابسته به مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، از هوادارانش خواسته بود که این انتخابات را تحریم کنند.

جمانه الغلاعی، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی این کشور، روند برگزاری انتخابات را شفاف و منظم توصیف کرد و گفت: «در جریان رأی‌گیری عمومی، هیچ‌گونه تخلف فنی از سوی کمیسیون ثبت نشده است.»

انتخابات پارلمانی یازدهم نوامبر (۲۰ آبان) عراق، ششمین انتخابات مجلس این کشور از زمان اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ به شمار می‌رود؛ رویدادی که به سرنگونی رژیم صدام انجامید.

بوکینگ