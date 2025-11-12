پیشروی گسترده ارتش روسیه در زاپوریژیا/ارتش اوکراین: اوضاع بهطور محسوسی وخیمتر شده است
فرمانده کل ارتش اوکراین اعلام کرد که وضعیت نیروهای اوکراینی در بخشهایی از جنوب شرقی منطقه زاپوریژیا بهطور محسوسی وخیمتر شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، الکساندر سیرسکی، فرمانده کل ارتش اوکراین، عصر دیروز در پیامی در شبکه تلگرام نوشت: «اوضاع در محورهای اولکساندریوکا و هولیاپوله بهشدت رو به وخامت گذاشته است. دشمن با بهرهگیری از برتری عددی و تسلیحاتی خود، در نبردهای سنگین پیشروی کرده و موفق به تصرف سه شهرک شده است.»
بر اساس این گزارش، روز دوشنبه نیز نیروهای ارتش اوکراین پس از درگیریهای شدید با نیروهای روسی، از پنج روستا در منطقه زاپوریژیا در جنوب این کشور عقبنشینی کردند.
به گفته منابع نظامی، دستور عقبنشینی پس از آن صادر شد که «تمامی پناهگاهها و استحکامات زمینی در اثر آتش سنگین توپخانه منهدم شد».
طی ماههای اخیر، نیروهای مسلح اوکراین تحت فشار فزاینده روسیه در جبهههای شرقی، بهویژه در مناطق خارکیف و دونتسک، با عقبنشینیهای پیدرپی مواجه شدهاند.