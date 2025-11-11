خبرگزاری کار ایران
تاسیس یک حزب سیاسی به نام «ترامپ» در بلژیک

کد خبر : 1712800
پولیتیکو گزارش داد که یک حزب راست‌گرای افراطی به نام رئیس‌جمهور آمریکا در بلژیک تاسیس شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، پولیتیکو گزارش داد که یک حزب راست‌گرای افراطی به نام «ترامپ»، که اسم خود را از «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا گرفته است، در بلژیک تاسیس شد.

نام این حزب مخفف عبارت فرانسوی “Tous Reunis pour l’Union de Mouvements Populistes” به معنای «همگی متحد برای اتحاد جنبش پوپولیست» است.

«سالواتوره نیکوترا»، موسس این حزب، گفت: «دونالد ترامپ نماد غایی پوپولیسم است. او دقیقا تجسم آن چیزی است که ما به آن باور داریم.» وی توضیح داد: «ما یک حزب پوپولیست راست‌گرا با تمایلات اجتماعی هستیم.»

نیکوترا اعلام کرد که این حزب برنامه دارد که در سطح فدرال و همینطور در انتخابات پارلمان اروپا در ۲۰۲ فعالیت کند.

