به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بر تعهد خود بر ادامه دادن رویکرد «یاسر عرفات»، بنیان‌گذار تشکیلات خودگردان و هم‌رزم های وی در تلاش برای آزادی و استقلال تاکید کرد.

در مراسم یادبود بیست‌ویکمین سالگرد درگذشت «یاسر عرفات»، عباس گفت که این سالگرد نمایان‌گر لحظه‌ای از وفاداری و احترام به رهبری تاریخی که زندگی خود را وقف دفاع از آرمان مردمش کرد و به حق آزادی، عزت و استقلال آنها ایمان داشت.

وی خاطرنشان کرد که عرفات پروژه ملی مدرن فلسطین را پایه گذاری کرد و نمادی از تصمیم گیری مستقل ملی و حافظ وحدت مردم در سرزمین مادری و در تبعید بود.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین افزود: «عرفات کسی بود که در اولین سخنرانی خود در سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ صدای فلسطین را به جهانیان رساند و او کسی بود که استقلال کشور فلسطین را در سال ۱۹۸۸ اعلام کرد و همچنان به رویای خود برای برافراشتن پرچم فلسطین بر فراز دیوارهای قدص، شهری که دوستش داشت و به خاطر آن کشته شد، متعهد ماند تا پایتخت ابدی ما باقی بماند».

