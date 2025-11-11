خبرگزاری کار ایران
آمریکا در تدارک احداث پایگاه نظامی بزرگ در غلاف غزه

منابع عبری از طرح جدید واشنگتن برای احداث پایگاه نظامی بزرگ در منطقه موسوم به «غلاف غزه» خبر دادند؛ اقدامی که تحلیلگران آن را بخشی از سناریوی آمریکا برای حضور مستقیم در تحولات پس از جنگ غزه می‌دانند.

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» اعلام کرد آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای ساخت یک پایگاه نظامی در نزدیکی نوار غزه است؛ پایگاهی که قرار است مأمن نیروهای بین‌المللی باشد که در داخل غزه مستقر خواهند شد.

بر اساس این گزارش، هزینه ساخت این پایگاه حدود نیم میلیارد دلار برآورد شده و ظرفیت میزبانی از هزاران سرباز و افسر را خواهد داشت.

منابع عبری تأکید کردند این پروژه بخشی از طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای آنچه او «صلح در غزه» خوانده است، محسوب می‌شود؛ طرحی که در قالب آن، واشنگتن به‌دنبال تشکیل یک نیروی امنیتی بین‌المللی در نوار غزه است.

کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند مقدمه‌ای برای نهادینه‌سازی حضور نظامی آمریکا در مرزهای فلسطین اشغالی باشد و زمینه را برای کنترل امنیتی واشنگتن و رژیم صهیونیستی بر غزه فراهم کند.

در همین ارتباط، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از برخی دیپلمات‌ها و مقام‌های بین‌المللی نوشت: تحقق این طرح به‌دلیل ابهامات گسترده درباره ماهیت و مأموریت نیروهای مورد نظر آمریکا، تقریبا غیرممکن به‌نظر می‌رسد.

تحلیلگران منطقه‌ای می‌گویند احداث چنین پایگاهی در کنار نوار غزه، نه‌تنها تهدیدی برای حاکمیت فلسطینی‌هاست بلکه می‌تواند به ایجاد کمربند امنیتی جدیدی برای رژیم صهیونیستی در جنوب سرزمین‌های اشغالی منجر شود.

