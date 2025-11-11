وزرای خارجه ترکیه و مصر در رابطه با وضعیت غزه گفتوگو میکنند
منبعی در وزارت خارجه ترکیه از گفتوگوی وزرای خارجه ترکیه مصر خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، منبعی دروزارت خارجه ترکیه امروز -سهشنبه- اعلام کرد که وزاری خارجه ترکیه و مصر در رابطه با آتشبس غزه و تلاشهای بینالمللی برای بازسای این منطقه پس از پایان یافتن جنگ، فردا در آنکارا گفتوگو میکنند.
این منبع گفت که «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه، میزبان «بدر عبدالعاطی»، همتای مصری خود، برای مذاکرات روز چهارشنبه در مورد مراحل بعدی احتمالی توافق آتشبس با میانجیگری ایالات متحده خواهد بود.
ترکیه، که یکی از منتقدان سرسخت جنایات دو ساله رژیم صهیونیستی در نوار غزه بوده و آن را نسلکشی دانسته به همراه مصر و قطر، به میانجیگری در آتشبس شکننده کمک کرده و به عنوان یک بازیگر مهم ظاهر و متعهد شده است که بر اجرای دقیق این توافق نظارت کند.