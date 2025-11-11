دستکم ۱۲ کشته در پی انفجار انتحاری در اسلام آباد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سخنگوی پلیس پاکستان امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که انفجاری بیرون از ساختمان دادگاهی در اسلام آباد پایتخت پاکستان رخ داد که منجر به زخمی شدن ۲۷ نفر شد.

به گفته این سخنگو برخی از مصدومان در شرایط بحرانی قرار دارند.

بنا به گزارش‌ها، این انفجار تاکنون ۱۲ کشته بر جای گذاشته است.

وی اظهار داشت: «در حال بررسی نوع انفجار هستیم و این تاکنون مشخص نشده است. پس از دریافت گزارش‌های تیم های پزشکی قانونی قادر خواهیم بود اطلاعات بیشرتری فراهم کنیم».

این انفجار در نزدیکی ورودی دادگاه منطقه‌ای اسلام آباد رخ داد.

