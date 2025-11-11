به گزارش ایلنا، روزنامه «یدیعوت آحارونوت» مدعی شد: گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، صبح امروز سه‌شنبه پیامی از سوی رهبری انصارالله در یمن دریافت کرده است که در آن «توقف حملات» علیه اسرائیل اعلام شده است.

به ادعای این روزنامه، این پیام حاکی از آن است که انصارالله حملات خود علیه اسرائیل و همچنین در دریای سرخ را متوقف کرده است. انصارالله این اقدام را در چارچوب آتش‌بس نوار غزه انجام داده‌اند.

در پیام انصارالله به گردان‌های عزالدین القسام آمده است که پس از «رصد دقیق تحولات»، در صورت از سرگیری تجاوز دشمن علیه غزه، آنها فعالیت‌های نظامی خود را در عمق سرزمین‌های اشغالی از سر خواهند گرفت و ممنوعیت بر عبور و مرور دریایی اسرائیل در دریای سرخ و دریای عرب را دوباره اعمال خواهند کرد.

جنبش انصارالله از نوامبر ۲۰۲۳، در پاسخ به جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، حملاتی را به اراضی اشغالی و کشتی‌های مرتبط با آن و همچنین کشتی‌های مرتبط با آمریکا و انگلیس در دریای سرخ آغاز کرد.

انتهای پیام/