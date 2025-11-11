احضار و توبیخ سفیر نروژ در اراضی اشغالی

به گزارش ایلنا به نقل از تایمز اسرائیل، وزارت خارجه رژیم اشغالگر «پر اجیل سلواگ»، سفیر نروژ در اراضی اشغالی را پس از آنکه نخست وزیر نروژ در مراسم یابود «کریستالناشت»، رویدایی که از سوی گروه‌های ضد صهیونیستی از جمله مرکز ضد نژادپرستی نروژ، کمیته فسطین نروژ و گروه اقدام برای فلسطین، احضار کرد.

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای مدعی شد: «شرکت نخست وزیر نروژ در این رویداد خاص، علیرغم درخواست‌های صریح رهبری جامعه یهودیان نروژ مبنی بر عدم شرکت در آن، به دلیل نگرانی از تبدیل شدن این رویداد به بستری برای ترویج یهودستیزی، به ویژه از نظر بی‌احساسی و تحریف اخلاقی نگران‌کننده است».

«یوسی عمرانی»، رئیس بخش سیاسی وزارت خارجه رژیم نیز در گفت‌وگو با سلواگ مدعی شد که سیاست‌های نروژ در قبال اسرائیل، یهودستیزی را تشدید می‌کند.

