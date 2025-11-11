توافق واشنگتن-سئول در بنبست جزئیات
با وجود گذشته دو هتفه پس از اعلام توافق میان کره جنوبی و آمریکا، دو طرف تاکنون هیچ توافق مکتوبی را منتشر نکردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دو هفته پس از دیدار «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا و «لی جائه میونگ»، رئیسجمهور کره جنوبی و اعلام حل و فصل ماهها مذاکره بر سر تعرفهها و مسائل امنیتی، دو طرف هنوز هیچ توافقی را روی کاغذ منتشر نکردهاند.
مقامات کره جنوبی اعلام کردند که به نظر میرسد این تاخیر مربوط به بحث در مورد درخواست آنها برای موافقت واشنگتن برای ساخت یک زیردریایی هستهای است که لی ماه میلادی گذشته در حاشیه مجمع آسیا-اقیانوسیه در کره جنوبی با ترامپ به طور علنی مطرح کرد.
پس از آن جلسه، مقامات اعلام کردند که به زودی برگه اطلاعاتی را منتشر خواهند کرد که در آن توافقی در مورد مسائل امنیتی از جمله زیردریایی و همچنین یک توافق تجاری که برای اولین بار در اولین اجلاس ترامپ-لی در ماه ژوئیه اعلام شد، تشریح شده است.
بر اساس این توافق، کره جنوبی صدها میلیارد دلار را در ازای کاهش تعرفهها به پروژههای ایالات متحده تزریق خواهد کرد.
«آن» وزیر دفاع کره جنوبی، روز یکشنبه در مصاحبهای با شبکه محلی «کیبیسی» گفت: «از زمانی که موضوع ساخت زیردریایی هستهای مطرح شده است، به نظر میرسد هر یک از وزارت خانههای ایالات متحده برای تطبیق نظرات خود به کمی زمان نیاز دارند».