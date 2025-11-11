خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توافق واشنگتن-سئول در بن‌بست جزئیات

توافق واشنگتن-سئول در بن‌بست جزئیات
کد خبر : 1712443
لینک کوتاه کپی شد.

با وجود گذشته دو هتفه پس از اعلام توافق میان کره جنوبی و آمریکا، دو طرف تاکنون هیچ توافق مکتوبی را منتشر نکرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دو هفته پس از دیدار «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و «لی جائه میونگ»، رئیس‌جمهور کره جنوبی و اعلام حل و فصل ماه‌ها مذاکره بر سر تعرفه‌ها و مسائل امنیتی، دو طرف هنوز هیچ توافقی را روی کاغذ منتشر نکرده‌اند.

مقامات کره جنوبی اعلام کردند که به نظر می‌رسد این تاخیر مربوط به بحث در مورد درخواست آنها برای موافقت واشنگتن برای ساخت یک زیردریایی هسته‌ای است که لی ماه میلادی گذشته در حاشیه مجمع آسیا-اقیانوسیه در کره جنوبی با ترامپ به طور علنی مطرح کرد.

پس از آن جلسه، مقامات اعلام کردند که به زودی برگه اطلاعاتی را منتشر خواهند کرد که در آن توافقی در مورد مسائل امنیتی از جمله زیردریایی و همچنین یک توافق تجاری که برای اولین بار در اولین اجلاس ترامپ-لی در ماه ژوئیه اعلام شد، تشریح شده است.

 بر اساس این توافق، کره جنوبی صدها میلیارد دلار را در ازای کاهش تعرفه‌ها به پروژه‌های ایالات متحده تزریق خواهد کرد.

«آن» وزیر دفاع کره جنوبی،  روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه محلی «کی‌بی‌سی» گفت: «از زمانی که موضوع ساخت زیردریایی هسته‌ای مطرح شده است، به نظر می‌رسد هر یک از وزارت خانه‌های ایالات متحده برای تطبیق نظرات خود به کمی زمان نیاز دارند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ