دیدار الجولانی با اعضای اتاق بازرگانی آمریکا
رئیس دوره انتقالی سوریه در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی آمریکا، درباره تقویت همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری میان دو کشور رایزنی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «محمد الجولانی»، رئیس دوره انتقالی سوریه در واشنگتن با اعضای اتاق بازرگانی آمریکا دیدار کرد.
براساس بیانیه ریاست جمهوری سوریه، در این دیدار تقویت همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری میان دو کشور بررسی شد.
الجولانی بر اهمیت ارتباط مستقیم با جامعه تجاری برای ایجاد چشم اندازهای شراکت قوی و پایدار و استفاده از فرصتهای اقتصادی بزرگی که سوریه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم میکند، تاکید کرد.
در این دیدار، وزیر خارجه سوریه نیز حضور داشت.