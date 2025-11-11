تصویب لایحه مجازات اعدام برای زندانیان فلسطینی

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، پارلمان رژیم صهیونیستی(کنست)، اولین جلسه بررسی لایحه مجازات اعدام برای زندانیان فلسطینی را تصویب کرد.

پخش صهیونیست کان گزارش داد که این لایحه با ۳۹ رای موافق و ۱۶ رای مخالف از ۱۲۰ عضو تصویب شد.

در طول جلسه، مشاجره‌ای شدید میان «ایمن عوده»، نماینده عرب مجلس، و «ایتمار بن گویر»، وزیر امنیت ملی راست افراطی، درگرفت که تقریبا به درگیری فیزیکی منجر شد.

