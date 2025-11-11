خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصویب لایحه مجازات اعدام برای زندانیان فلسطینی

تصویب لایحه مجازات اعدام برای زندانیان فلسطینی
کد خبر : 1712422
لینک کوتاه کپی شد.

پارلمان رژیم صهیونیستی، مجازات اعدام برای زندانیان فلسطینی را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، پارلمان رژیم صهیونیستی(کنست)، اولین جلسه بررسی لایحه مجازات اعدام برای زندانیان فلسطینی را تصویب کرد.

پخش صهیونیست کان گزارش داد که این لایحه با ۳۹ رای موافق و ۱۶ رای مخالف از ۱۲۰ عضو تصویب شد.

در طول جلسه، مشاجره‌ای شدید میان «ایمن عوده»، نماینده عرب مجلس، و «ایتمار بن گویر»، وزیر امنیت ملی راست افراطی، درگرفت که تقریبا به درگیری فیزیکی منجر شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ