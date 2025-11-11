فیدان با مقامات آمریکایی و سوری دیدار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «هاکان فیدان»، وزیر ‌خارجه ترکیه، در کاخ سفید در نشستی با مقامات آمریکایی و سوری به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها برای یافتن راهی برای خروج از بحران سوریه، در زمانی که واشنگتن به نزدیکی خود با دمشق ادامه می‌دهد، شرکت کرد.

‌‌وزیر ‌خارجه ترکیه، همزمان با سفر «محمد الجولانی»، رئیس دولت موقت سوریه به واشنگتن و دیدارش با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید در مورد راه‌های حل مشکلات جاری در سوریه گفت‌وگو کرد.

‌فیدان اعلام کرد که مذاکراتی در کاخ سفید با «مارکو روبیو»، وزیر ‌خارجه آمریکا، «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، «توماس باراک»، فرستاده آمریکا به سوریه و «اسعد شیبانی»، وزیر ‌خارجه سوریه برگزار شده است. «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، نیز بعداً به این جلسه پیوست.

انتهای پیام/