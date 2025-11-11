مسرور بارزانی رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، «مسرور بارزانی»، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، رای خود را در انتخابات پارلمانی عراق به صندوق انداخت.

وی تأیید کرد که تصمیم شهروندان امروز، مسیر حکومتداری در عراق را در چهار سال آینده تعیین خواهد کرد.

بارزانی گفت: «امروز روز تصمیم مردم است. امیدوارم شهروندان بتوانند در فضایی آرام و آزاد، مطابق میل خود رأی خود را به صندوق بیندازند و افراد صادق و میهن‌پرست را برای دفاع از حقوق و حقوق اساسی خود به پارلمان عراق بفرستند.»

