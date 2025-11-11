خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتخابات پارلمانی عراق؛

مسرور بارزانی رای خود را به صندوق انداخت

مسرور بارزانی رای خود را به صندوق انداخت
کد خبر : 1712406
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر اقلیم کردستان، رای خود را در انتخابات پارلمانی عراق به صندوق انداخت.

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، «مسرور بارزانی»، نخست‌وزیر اقلیم کردستان،  رای خود را در انتخابات پارلمانی عراق به صندوق انداخت. 

وی تأیید کرد که تصمیم شهروندان امروز، مسیر حکومتداری در عراق را در چهار سال آینده تعیین خواهد کرد.

بارزانی گفت: «امروز روز تصمیم مردم است. امیدوارم شهروندان بتوانند در فضایی آرام و آزاد، مطابق میل خود رأی خود را به صندوق بیندازند و افراد صادق و میهن‌پرست را برای دفاع از حقوق و حقوق اساسی خود به پارلمان عراق بفرستند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ