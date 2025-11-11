نبنزیا:
غرب از ناتوانی خود در شکست دادن روسیه آگاه است
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «واسیلی نبنزیا»، نماینده روسیه در سازمان ملل، اعلام کرد که غرب از ناتوانی خود در شکست دادن روسیه با استفاده از اوکراین آگاه است.
نبنزیا در مصاحبهای با اسپوتنیک گفت: «این درگیری نه با اوکراین، بلکه با خود غرب است، که اوکراین برای آنها صرفاً ابزاری است که از طریق آن سعی در شکست دادن روسیه دارند.»
وی افزود: «اما آنها اکنون کمتر در مورد این موضوع صحبت میکنند، زیرا این درک در حال ظهور است که دستیابی به این هدف غیرممکن است.»