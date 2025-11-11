خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نبنزیا:

‌غرب از ناتوانی خود در شکست دادن روسیه آگاه است

‌غرب از ناتوانی خود در شکست دادن روسیه آگاه است
کد خبر : 1712389
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده روسیه در سازمان ملل، اعلام کرد که غرب از ناتوانی خود در شکست دادن روسیه با استفاده از اوکراین آگاه است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ‌«واسیلی نبنزیا»، نماینده روسیه در سازمان ملل، اعلام کرد که غرب از ناتوانی خود در شکست دادن روسیه با استفاده از اوکراین آگاه است.

نبنزیا در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک گفت: «این درگیری نه با اوکراین، بلکه با خود غرب است، که اوکراین برای آنها صرفاً ابزاری است که از طریق آن سعی در شکست دادن روسیه دارند.»

وی افزود: «اما آن‌ها اکنون کمتر در مورد این موضوع صحبت می‌کنند، زیرا این درک در حال ظهور است که دستیابی به این هدف غیرممکن است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ