وانگ یی:
چین مایل به تقویت ارتباطات با کانادا است
خبرگزاری رسمی شینهوا امروز -سهشنبه- گزارش داد که وزیر خارجه چین بدون اشاره به بخشهای مختلف، به همتای کانادایی خود گفت که مایل به از سرگیری تبادلات و همکاری در زمینههای مختلف با کانادا است.
«وانگ یی»، وزیر خارجه چین، گفت که چین مایل به تقویت ارتباطات با کانادا است.
وی افزود که بخشهای دیپلماتیک، تجاری و سایر بخشهای هر دو کشور میتوانند هماهنگی را افزایش داده و به درستی به نگرانیهای مربوطه رسیدگی کنند.
وانگ همچنین گفت که دیدار رهبران، بازگشت روابط دوجانبه به مسیر درست پس از سالها آشفتگی را نشان میدهد.