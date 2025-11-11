خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وانگ یی:

چین مایل به تقویت ارتباطات با کانادا است

چین مایل به تقویت ارتباطات با کانادا است
کد خبر : 1712387
لینک کوتاه کپی شد.

خبرگزاری رسمی شینهوا امروز -سه‌شنبه- گزارش داد که وزیر خارجه چین بدون اشاره به بخش‌های مختلف، به همتای کانادایی خود گفت که مایل به از سرگیری تبادلات و همکاری در زمینه‌های مختلف با کانادا است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری رسمی شینهوا امروز -سه‌شنبه- گزارش داد که وزیر خارجه چین بدون اشاره به بخش‌های مختلف، به همتای کانادایی خود گفت که مایل به از سرگیری تبادلات و همکاری در زمینه‌های مختلف با کانادا است.

«وانگ یی»، وزیر خارجه چین، گفت که چین مایل به تقویت ارتباطات با کانادا است.

وی افزود که بخش‌های دیپلماتیک، تجاری و سایر بخش‌های هر دو کشور می‌توانند هماهنگی را افزایش داده و به درستی به نگرانی‌های مربوطه رسیدگی کنند.

وانگ همچنین گفت که دیدار رهبران، بازگشت روابط دوجانبه به مسیر درست پس از سال‌ها آشفتگی را نشان می‌دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ