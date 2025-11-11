به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری رسمی شینهوا امروز -سه‌شنبه- گزارش داد که وزیر خارجه چین بدون اشاره به بخش‌های مختلف، به همتای کانادایی خود گفت که مایل به از سرگیری تبادلات و همکاری در زمینه‌های مختلف با کانادا است.

«وانگ یی»، وزیر خارجه چین، گفت که چین مایل به تقویت ارتباطات با کانادا است.

وی افزود که بخش‌های دیپلماتیک، تجاری و سایر بخش‌های هر دو کشور می‌توانند هماهنگی را افزایش داده و به درستی به نگرانی‌های مربوطه رسیدگی کنند.

وانگ همچنین گفت که دیدار رهبران، بازگشت روابط دوجانبه به مسیر درست پس از سال‌ها آشفتگی را نشان می‌دهد.

