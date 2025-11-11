خبرگزاری کار ایران
نیمی از بریتانیایی‌ها معتقدند بی‌بی‌سی از نظر سیاسی جانبدارانه عمل می‌کند

نظرسنجی انجام شده توسط شرکت تحقیقاتی جامعه‌شناسی یوگاو نشان داد که نیمی از بریتانیایی‌ها معتقدند که شبکه بی‌بی‌سی از نظر سیاسی جانبدارانه عمل می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، ‌نظرسنجی انجام شده توسط شرکت تحقیقاتی جامعه‌شناسی یوگاو نشان داد که نیمی از بریتانیایی‌ها معتقدند که شبکه بی‌بی‌سی از نظر سیاسی جانبدارانه عمل می‌کند.

طبق نتایج این نظرسنجی، ۳۱ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند که شرکت پخش بریتانیا (بی‌بی‌سی) آشکارا دیدگاه‌های چپ‌گرایانه را اتخاذ می‌کند.

در مقابل، ۱۹ درصد از آنها اظهار داشتند که این سازمان اخبار را از دیدگاهی کاملاً راست‌گرایانه ارائه می‌دهد.

در همین حال، ۱۹ درصد دیگر از شرکت‌کنندگان، بی‌بی‌سی را بی‌طرف دانستند.

 

