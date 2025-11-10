بازداشت یک نفر توسط پلیس رژیم صهیونیستی به اتهام جاسوسی برای ایران
مقامهای رژیم صهیونیستی امروز -دوشنبه- اعلام کردند که یک مرد ۲۷ ساله ساکن تلآویو را به اتهام ادعایی جاسوسی برای ایران بازداشت کردهاند.
به گزارش روزنامه جروزالم پست، این فرد متهم است که به ابتکار خود از طریق یکی از شبکههای اجتماعی با عوامل ایرانی تماس گرفته و در ازای دریافت پول، چند مأموریت برای آنها انجام داده است.
در ادامه آمده است که این فرد بر اساس دستور رابطان ایرانی، از چند مکان حساس، از جمله محل اصابت یک موشک در «رامات گان»، موزه تلآویو و چند نقطه دیگر عکاسی کرده است.
در بیانیه مشترک پلیس و سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) آمده است که رابطان ایرانی، چندین هزار شِکِل بهصورت رمزارز به کیفپول دیجیتال این فرد منتقل کردهاند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی در جریان عملیات بازداشت که روز پنجشنبه انجام شد، خانه این فرد را بازرسی و ۱۸ سیمکارت کشف کردند که ادعا میشود برای ارتباط با رابطان ایرانی مورد استفاده قرار میگرفته است.
با پایان بازجوییها، دادگاه در جلسهای تصمیم گرفت متهم را آزاد کند و وی را حتی تحت حبس خانگی نیز قرار نداد؛ تصمیمی که واکنشهایی در محافل امنیتی برانگیخته است.
مقامهای رژیم صهیونیستی چند هفته قبل نیز «یک شهروند دو تابعیتی آمریکایی-اسرائیلی» را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده بودند.
این فرد متهم شده بود که اطلاعات مربوط به شخصیتهای عمومی را در اختیار ایران قرار داده و ویدئوها و تصاویر مختلف از نقاط مختلف سرزمینهای اشغالی را برای ماموران ایرانی ارسال کرده است.
طبق بیانیه مشترک سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین بت) و واحد ملی جرایم پلیس، «یعقوب پرل» ۴۹ ساله، پس از تحقیقات این دو نهاد بازداشت شد.
مقامهای صهیونیست اعلام کردند که پرل در سالهای اخیر در مراکش زندگی میکرده و برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ از طریق تماس تلفنی با سفارت ایران ارتباط برقرار کرده است.
پرل برای خود و خانوادهاش درخواست پناهندگی کرده اما پاسخی دریافت نکرده بود.
بنا بر اعلام پلیس و شین بت، وی اطلاعاتی درباره شخصیتها و شهروندان اسرائیلی، از جمله «هرزی هالوی» رئیس سابق ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی و «ایتمار بنگویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم در اختیار ایرانیها قرار داد. همچنین پرل «عکس و ویدئوهایی از خیابانها و مکانهای مختلف اسرائیل تهیه کرد و برای فعالیتهایش با رمزارز پرداخت دریافت کرد».
بیانیه مقامات اسرائیلی تأکید کرده است که «تمام فعالیتهای پرل مبتنی بر انگیزههای ایدئولوژیک و مخالفت با صهیونیسم بوده است».