روایت مقامهای سوریه از دیدار ابومحمد الجولانی و ترامپ
رئیسجمهوری آمریکا ورئیس دولت انتقالی سوریه در دیداری در واشنگتن، راههای گسترش روابط دوجانبه، همکاریهای مشترک در زمینههای گوناگون و مسائل منطقهای و بینالمللی مورد اهتمام دو طرف را بررسی کردند.
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا و «ابومحمد الجولانی» معروف به «احمد الشرع» رئیس دولت انتقالی سوریه در دیداری در واشنگتن، راههای گسترش روابط دوجانبه، همکاریهای مشترک در زمینههای گوناگون و مسائل منطقهای و بینالمللی مورد اهتمام دو طرف را بررسی کردند.
«اسعد الشیبانی» وزیر خارجه سوریه دولت موقت سوریه این دیدار را «سازنده» توصیف کرد و گفت که رایزنیها تمامی ابعاد پرونده سوریه را دربر گرفته است.
وی با بیان اینکه «کردم سوریه شایسته آیندهای بهتر هستند»، افزود که این نشست بر «حمایت از وحدت سوریه، بازسازی کشور و رفع موانع پیش روی پیشرفت آن» تمرکز داشت.
در همین حال، «حمزه المصطفى» وزیر اطلاعرسانی سوریه از امضای «اعلامیه همکاری سیاسی» میان دمشق و ائتلاف بینالمللی برای مقابله با داعش خبر داد و این اقدام را نشانهای از «صفحهای تازه در روابط سوریه و آمریکا» دانست.
وزارت خارجه سوریه نیز در بیانیهای این دیدار را «تاریخی» توصیف کرد و نوشت که گفتوگوها در فضایی «دوستانه و سازنده» انجام شده است. بر اساس این بیانیه، به دستور ترامپ جلسهای کاری میان وزیر خارجه سوریه، «مارکو روبیو» همتای آمریکایی وی و «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه برگزار شد تا سازوکارهای اجرای توافقات بین ترامپ و الجولانی بررسی شود.
بر اساس این بیانیه، دو طرف بر اجرای توافق ۱۰ مارس مبنی بر ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) در ساختار ارتش جدید سوریه تأکید کردند. طرف آمریکایی نیز از دستیابی به توافق امنیتی میان دمشق و اسرائیل با هدف تقویت ثبات منطقهای حمایت کرده است.
ترامپ در این دیدار اظهار داشت که واشنگتن در حال همکاری با اسرائیل برای «بهبود روابط با سوریه» است و از تلاشهای دمشق برای بازسازی و جذب سرمایهگذاری حمایت میکند.
وی همچنین وعده داد که دولتش به لغو تدریجی تحریمهای موسوم به «قانون قیصر» پایبند خواهد بود.
الجولانی که در نخستین سفر خود به کاخ سفید بدون تشریفات رسانهای وارد واشنگتن شد، پس از گفتوگو با ترامپ شاهد اعلام تعلیق ۱۸۰ روزه بخشی از تحریمهای آمریکا علیه سوریه از سوی وزارت خزانهداری این کشور بود.
به گزارش منابع دیپلماتیک، ایالات متحده در حال میانجیگری میان دمشق و تلآویو برای دستیابی به توافق امنیتی جدید است و برنامه حضور نظامی در یکی از پایگاههای هوایی دمشق را در دستور کار دارد.