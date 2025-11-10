به گزارش ایلنا به نقل از وفا، «محمد مصطفی»، نسخت وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین، امروز -دوشنبه- در دفتر خود در رام‌الله، با هیئت شورای اروپا به ریاست «دورا باکویانیس»، عضو پارلمان اروپا برای گفت‌وگو درباره تحولات اخیر در مورد وضعیت فلسطین، دیدار کرد.

مصطفی تاکید کرد که اولویت، تحکیم آتش‌بس در نوار غزه، تسهیل ورود کمک‌ها و تشدید تلاش‌های امدادرسانی و بازیابی اضطراری است تا راه برای بازسازی جامع هموار شود.

او همچنین تایید کرد که هرگونه راه‌حلی در مورد غزه باید مبتنی بر راه‌حل دو کشوری، حاکمیت کامل دولت فلسطین بر نوار غزه و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در کشور مستقل خود باشد.

انتهای پیام/