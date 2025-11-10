خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آنروا:

محدودیت‌های اسرائیل کمک‌ رسانی را با مشکل مواجه کرده است

محدودیت‌های اسرائیل کمک‌ رسانی را با مشکل مواجه کرده است
کد خبر : 1712200
لینک کوتاه کپی شد.

یک مقام آنروا گفت که محدودیت‌های اعمال شده رژیم صهیونیستی بر این آژانس، خدمات رسانی آن در غزه را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،  یک مقام ارشد آژانس سازمان ملل متحد در امور فلسطینیان، آنروا، در شرایطی که حدود ۵ هزار کامیون کمک متعلق به این سازمان از ورود به غزه منع شده‌اند، در رابطه با دشواری‌های رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه برای این آژانس توضیحاتی ارائه کرد.

«جان وایت»، معاون ارشد مدیر عملیات غزه در آنروا، به روزنامه وال استریت ژورنال گفت که رژیم صهیونیستی از این آژانس سازمان ملل متحد می‌خواهد که کمک‌های خود را به سایر سازمان‌های امدادی تحویل دهد و قبل از اجازه ورود، علامت خود را حذف کند.

پارلمان رژیم صهیونیستی، سال گذشته فعالیت آنروا را ممنوع کرد.

وایت گفت: «آنها اجازه ورود هیچ چیزی را که متعلق به آنروا است، نمی‌دهند. بنابراین آنها از ما می‌خواهند که کمک‌های خود را به سایر آژانس‌ها تحویل دهیم که سپس آنها را وارد می‌کنند. اما ما همچنین باید آرم آنروا را از روی همه چیز برداریم که این امر دردسرهای زیادی برای ما ایجاد می‌کند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ