به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک مقام ارشد آژانس سازمان ملل متحد در امور فلسطینیان، آنروا، در شرایطی که حدود ۵ هزار کامیون کمک متعلق به این سازمان از ورود به غزه منع شده‌اند، در رابطه با دشواری‌های رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه برای این آژانس توضیحاتی ارائه کرد.

«جان وایت»، معاون ارشد مدیر عملیات غزه در آنروا، به روزنامه وال استریت ژورنال گفت که رژیم صهیونیستی از این آژانس سازمان ملل متحد می‌خواهد که کمک‌های خود را به سایر سازمان‌های امدادی تحویل دهد و قبل از اجازه ورود، علامت خود را حذف کند.

پارلمان رژیم صهیونیستی، سال گذشته فعالیت آنروا را ممنوع کرد.

وایت گفت: «آنها اجازه ورود هیچ چیزی را که متعلق به آنروا است، نمی‌دهند. بنابراین آنها از ما می‌خواهند که کمک‌های خود را به سایر آژانس‌ها تحویل دهیم که سپس آنها را وارد می‌کنند. اما ما همچنین باید آرم آنروا را از روی همه چیز برداریم که این امر دردسرهای زیادی برای ما ایجاد می‌کند».

