خواستار پایان جنگ هستیم اما روند صلح متوقف شده است

خواستار پایان جنگ هستیم اما روند صلح متوقف شده است
سخنگوی کاخ کرملین در اظهاراتی بار دیگر میل مسکو بر پایان یافتن جنگ را ابراز کرد و کی‌یف را برای توقف مذاکرات ملامت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کاخ کرملین امروز -دوشنبه- اعلام کرد کرد که خواستار پایان یافتن هرچه سرعتر جنگ اوکراین است، اما تلاش‌ها برای حل و فصل مناقشه متوقف شده است.

این اظهارات «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین، در واکنش به اظهارات «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، بیان شد که  در دیدار با «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان، در جمعه گذشته، گفت: «فکر کنم موافقیم که جنگ در آینده نه چندان دور پایان می‌یابد».

پسکوف در جمع خبرنگاران  بار دیگر موضع کرملین مبنی بر اینکه جنگ ممکن است زمانی‌که روسیه به اهدافش برسد پایان یابد و ترجیح آن این است که از طریق سیاسی و با ابزراهای دیپلماتیک به آن اهداف دست‌یابد، را بیان کرد.

وی با سرزنش اوکراین اظهار داشت: «اما هم‌اکنون وقفه‌ای وجود دارد، وضعیت ساکن است و ما مقصر این وقفه نیستیم».

سخنگوی کاخ کرملین افزود: «این کی‌یف بود که مذاکرات را ادامه نداد».

 

