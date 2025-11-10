معاریو گزارش داد:
«زرادخانه مخفی» حماس در تونلهای غزه
یک رسانه عبری اعلام کرده که حماس صدها تونل در نوار غزه دارد که شامل اتاقهای فرماندهی، سامانههای دفاعی و هجومی، موشکها و انبارهای تسلیحاتی است.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبریزبان «معاریو» در گزارشی، فهرستی از تجهیزات و سلاحهای استراتژیک مخفی حماس در تونلهای نوار غزه را فاش کرد.
در این گزارش آمده است: خلع سلاح حماس در مرحله دوم طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تنها به سلاحهای سبک محدود نخواهد شد، بلکه شامل یک زرادخانه نظامی اعلامنشده، است که این جنبش در اعماق نوار غزه نگهداری میکند.
روزنامه عبریزبان توضیح داده است که «حماس موظف خواهد شد صدها تونلی را که هنوز تحت کنترل این جنبش در غزه است، افشا کند؛ عمق این تونلها بین چند متر تا ۶۰ یا ۷۰ متر متغیر است. این تونلها هسته اصلی فعالیتهای حماس محسوب میشوند، چرا که این جنبش عمدتا عملیات نظامی خود را زیر سطح زمین انجام میدهد.
بر اساس گزارش، بخش عمده تجهیزات و طرحهای تاکتیکی حماس در اعماق تونلها مخفی شده است؛ از جمله اتاقهای فرماندهی، سامانههای دفاع و حمله، مراکز ارتباطات سایبری، کارگاههای ساخت مواد انفجاری، موشکاندازها، موشکها و انبارهای تسلیحاتی.
روزنامه معاریو میگوید فشار آمریکا بر اسرائیل اکنون روی دو محور متمرکز است: بازگرداندن بقایای گروگان «هدار گولدن» که بیش از ۱۱ سال در غزه اسیر بود، و اجرای مرحله دوم توافق که شامل آزادسازی مبارزان حماس از تونلهای عمیق در رفح است.
ارتش اسرائیل که در جریان جنگ نتوانسته به تمام تونلها دسترسی پیدا کند، اذعان کرده تنها بخش کوچکی از شبکه را هدف قرار داده است. دستیابی به آخرین تونل ممکن است سالها طول بکشد و حتی در صورت شناسایی، کشف آن کار آسانی نخواهد بود.
حماس توانایی ساخت و بازسازی تونلها را دارد؛ موضوعی که شناسایی آنها را بسیار دشوار میکند و همانند تلاش برای صاف کردن آب دریا با صافی خانگی است.
روزنامه معاریو تأکید کرده است که آمریکاییها موظف به ارائه یک طرح شفاف برای خلع سلاح حماس هستند، از جمله افشای صدها تونلی که در واقع سلاحهای واقعی این جنبش در غزه محسوب میشوند؛ زیرا بدون آن، امکان پیشبرد مراحل بعدی توافق وجود ندارد.
روزنامه معاریو میگوید اسرائیل برنامهای حسابشده در پیش گرفته است: ابتدا بازگرداندن بقایای گروگانها را در صدر تحرکات دیپلماتیک با آمریکا قرار میدهد و سپس تونلهای باقیمانده در غزه را بهعنوان شرط ادامه آتشبس مطالبه خواهد کرد.