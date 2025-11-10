خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغار مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر

آغار مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر
کد خبر : 1712157
لینک کوتاه کپی شد.

مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر با گشوده شدن درهای مراکز رای‌گیری در ۱۴ استان این کشور آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر با گشوده شدن درهای مراکز رأی گیری در ساعت ۹ صبح به وقت محلی در ۱۴ استان این کشور آغاز شد.

بنا به گزارش‌ها، انتخابات امروز -دوشنبه- در فضایی آرام و منظم و در میان تدابیر امنیتی به منظور تضمین برگزاری روان و شفاف انتخابات، آغاز شد.

در این مرحله از انتخابات، ۱۲۸۱ نامزد به صورت انفرادی در ۱۴ استان استان به رقابت می‌پردازند و ائتلاف «فهرست ملی برای مصر» نیز در دو ناحیه جغرافیایی «دلتای غربی» و «شمال و مرکز و جنوب منطقه صعید» در انتخابات شرکت دارد.

.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ