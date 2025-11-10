آغار مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر
مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر با گشوده شدن درهای مراکز رایگیری در ۱۴ استان این کشور آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر با گشوده شدن درهای مراکز رأی گیری در ساعت ۹ صبح به وقت محلی در ۱۴ استان این کشور آغاز شد.
بنا به گزارشها، انتخابات امروز -دوشنبه- در فضایی آرام و منظم و در میان تدابیر امنیتی به منظور تضمین برگزاری روان و شفاف انتخابات، آغاز شد.
در این مرحله از انتخابات، ۱۲۸۱ نامزد به صورت انفرادی در ۱۴ استان استان به رقابت میپردازند و ائتلاف «فهرست ملی برای مصر» نیز در دو ناحیه جغرافیایی «دلتای غربی» و «شمال و مرکز و جنوب منطقه صعید» در انتخابات شرکت دارد.
