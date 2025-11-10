آغار مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر با گشوده شدن درهای مراکز رأی گیری در ساعت ۹ صبح به وقت محلی در ۱۴ استان این کشور آغاز شد.

بنا به گزارش‌ها، انتخابات امروز -دوشنبه- در فضایی آرام و منظم و در میان تدابیر امنیتی به منظور تضمین برگزاری روان و شفاف انتخابات، آغاز شد.

در این مرحله از انتخابات، ۱۲۸۱ نامزد به صورت انفرادی در ۱۴ استان استان به رقابت می‌پردازند و ائتلاف «فهرست ملی برای مصر» نیز در دو ناحیه جغرافیایی «دلتای غربی» و «شمال و مرکز و جنوب منطقه صعید» در انتخابات شرکت دارد.

