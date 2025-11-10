رژیم صهیونیستی پیکر ۱۵ شهید فلسطینی را بازگرداند
رژیم صهیونیستی پیکر ۱۵ شهید فلسطینی را به بیمارستانهای جنوب غزه منتقل کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی پیکر ۱۵ شهید فلسطینی را به مقامات غزه تحویل داد.
یک منبع پزشکی به خبرگزاری فلسطینی وفا گفت که پیکر شهدا توسط تیم های صلیب سرخ به بیمارستان ناصر در خان یونس در جنوب غزه تحویل داده شدند.
وفا گزارش داد: «این دوازدهمین مورد از انتقال شهدای فلسطینی تحت توافق آتشبس به دست آمده است که شمار پیکرهای بازگردانده شده را به ۳۱۵ تن میرساند».
تا به اینجای کار تنها ۸۹ شهید شناسایی شدهاند.