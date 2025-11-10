خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همکاری هند و روسیه در زمینه تاسیس نیروگاه‌های هسته‌ای

همکاری هند و روسیه در زمینه تاسیس نیروگاه‌های هسته‌ای
کد خبر : 1712138
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت روس‌اتم روسیه اعلام کرد که روسیه و هند پروژه‌های جدیدی را برای نیروگاه‌های هسته‌ای بزرگ و کوچک توسعه خواهند داد و در زمینه سوخت هسته‌ای همکاری خواهند کرد.

به گزارش‌ ایلنا به نقل از اسپوتنیک، شرکت روس‌اتم روسیه اعلام کرد که روسیه و هند پروژه‌های جدیدی را برای نیروگاه‌های هسته‌ای بزرگ و کوچک توسعه خواهند داد و در زمینه سوخت هسته‌ای همکاری خواهند کرد.

 مدیر کل روس‌اتم، امروز -دوشنبه- در بمبئی با  مدیر کل کمیسیون انرژی اتمی هند، جلسه کاری برگزار کرد.

این جلسه بر گسترش مشارکت‌ها، از جمله توسعه پروژه‌های نیروگاه هسته‌ای و همکاری در زمینه سوخت هسته‌ای، با توجه ویژه به فرصت‌های بومی‌سازی تولید تجهیزات، متمرکز بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ