همکاری هند و روسیه در زمینه تاسیس نیروگاههای هستهای
شرکت روساتم روسیه اعلام کرد که روسیه و هند پروژههای جدیدی را برای نیروگاههای هستهای بزرگ و کوچک توسعه خواهند داد و در زمینه سوخت هستهای همکاری خواهند کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، شرکت روساتم روسیه اعلام کرد که روسیه و هند پروژههای جدیدی را برای نیروگاههای هستهای بزرگ و کوچک توسعه خواهند داد و در زمینه سوخت هستهای همکاری خواهند کرد.
مدیر کل روساتم، امروز -دوشنبه- در بمبئی با مدیر کل کمیسیون انرژی اتمی هند، جلسه کاری برگزار کرد.
این جلسه بر گسترش مشارکتها، از جمله توسعه پروژههای نیروگاه هستهای و همکاری در زمینه سوخت هستهای، با توجه ویژه به فرصتهای بومیسازی تولید تجهیزات، متمرکز بود.